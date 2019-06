Playout Serie B, al triplice fischio Venezia-Salernitana 1-0: supplementari

Playout Serie B, la Salernitana si salva ai rigori. Venezia in Serie C

La Salernitana mantiene la Serie B, il Venezia è invece retrocesso in Serie C. Questo è il verdetto del playout di Serie B, deciso dai calci di rigore. Il Venezia ha infatti vinto 1-0 il ritorno, grazie al gol di Modolo nel primo tempo, dopo aver perso 2-1 a Salerno, non sfruttando...