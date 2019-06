Playout Serie B, la Salernitana si salva ai rigori. Venezia in Serie C

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

La Salernitana mantiene la Serie B, il Venezia è invece retrocesso in Serie C. Questo è il verdetto del playout di Serie B, deciso dai calci di rigore. Il Venezia ha infatti vinto 1-0 il ritorno, grazie al gol di Modolo nel primo tempo, dopo aver perso 2-1 a Salerno, non sfruttando però gli oltre settanta minuti - contando anche i supplementari - giocati in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Minala. Ai rigori freddissimi i campani, che hanno realizzato tutti e quattro i tiri. Meno i padroni di casa: prima Micai ha neutralizzato Bentivoglio, poi Coppolaro ha calciato male. Due stagioni dopo il Venezia torna in C.

Rigori del Venezia: Domizzi (gol), Suciu (gol), Bentivoglio (parato), Coppolaro (sbagliato).

Rigori della Salernitana: Casasola (gol), Calaiò (gol), Pucino (gol), Di Tacchio (gol).