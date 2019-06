Playout Serie B, le formazioni ufficiali di Venezia-Salernitana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 18:00 andrà in scena Venezia-Salernitana, gara di ritorno della finale playout di Serie B. Si riparte dal risultato dell’andata che ha visto la vittoria per 2-1 della formazione di Leonardo Menichini. Al Venezia serve la vittoria: con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari, con più di uno sarebbe salvezza automatica. Il regolamento non prevede infatti la regola dei gol fuori casa: resterà in Serie B chi segnerà più gol complessivamente. In caso di parità nel computo dei gol al 90’ si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, visto che le due squadre hanno chiuso la regular season a pari punti. Ecco le formazioni nel dettaglio:

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Lombardi, Schiavone, Bentivoglio, Pinato; Bocalon, Rossi. All.: Cosmi

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Odjer, Di Tacchio, Minala; Casasola, Djuric, Jallow. All.: Menichini