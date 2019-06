Playout Serie B, Venezia avanti al 45'. Salernitana in dieci uomini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è chiuso il primo tempo del match tra Venezia e Salernitana, ritorno della finale playout di Serie B. I lagunari sono attualmente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Modolo al 41’. La Salernitana, tra l’altro, nel finale di frazione si p ritrovata con un uomo in meno. Rosso diretto per Minala per una gomitata proprio su Modolo.