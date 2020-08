Pobega torna a parlare del Pordenone: "Ancora rammaricato per i playoff"

Due giorni dopo il rinnovo di contratto con il Milan fino al 2025 Tommaso Pobega è tornato a parlare della stagione vissuta da protagonista in prestito al Pordenone: "Quest’anno al Pordenone c’è stata l’evoluzione che credo un po’ tutti auspicavamo - si legge su Il Piccolo -. Contento per la stagione, ma spiace per come è finita. A inizio anno avrei firmato per arrivare nella semifinale playoff, però per come si erano messe le cose c’è ancora rammarico"