Pochi soldi, grande resa. La lezione del Cittadella alla Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’edizione de La Gazzetta dello Sport odierna ha riportato il monte ingaggi delle 22 squadre di Serie B da cui si evince come il Cittadella anche in questa stagione stia compiendo un miracolo a dispetto di una spesa per gli ingaggi davvero misera. Il club di Gabrielli infatti ha il monte stipendi più basso della categoria con appena tre milioni – 11 meno del Benevento, 10 meno del Frosinone e 9 meno di Cremonese, Empoli e ChievoVerona -, ma è in lotta per la promozione in Serie A e sopravanza in classifica le ultime tre sopracitate. Un vero e proprio miracolo di programmazione che parte da lontano visto che i veneti ormai da anni portano avanti una politica che da anni garantisce ottimi risultati, bilanci perfetti e grandi plusvalenze.