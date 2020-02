Poker di presentazioni a Cosenza: "Una famiglia che lotta per salvarsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poker di presentazioni in casa Cosenza. Raul Asencio, Tiago Casasola, Mario Prezioso e Mohamed Bahlouli hanno rilasciato le prime parole da Lupi dalla sala stampa 'Bergamini". Ecco quanto riportato dal sito ufficiale del club calabrese:

Raul Asencio: “E’ un bel gruppo, i compagni sono molto uniti tra di loro. Nell’ultima partita ci è mancato un pizzico di fortuna per riuscire a portare a casa il risultato. Sono rimasto stupito dalle potenzialità di questa squadra e posso ritenermi molto fiducioso. Io penso a lavorare e a mettere minuti nelle gambe per dimostrare le mie doti. Ringrazio il direttore e il mister per avermi voluto qui. Per me è un’opportunità di rilancio importante. Ciò che conta però è aiutare il Cosenza a mantenere la categoria”.

Tiago Casasola: “Mi sono sentito subito bene. Voglio ringraziare i miei compagni perché mi hanno permesso di inserirmi bene fin da subito. In questo momento bisogna badare al sodo, andiamo alla ricerca di punti importanti. A Pescara la squadra ha fatto una buonissima gara. Sono convinto che alla fine ne usciremo, tutti uniti possiamo farcela. Conoscevo già la piazza e la società, l’interesse del direttore e del mister mi ha spinto ad accettare la proposta. Sono venuto qui perché credo che possiamo tirarci fuori da questa situazione. L’obiettivo unico è la salvezza, abbiamo tutto per poterla raggiungere”.

Mario Prezioso: “Quella di Pescara è stata una partita giocata bene. Se ripetiamo simili prestazioni prima o poi i risultati arriveranno. Qui ho trovato una famiglia”.

Mohamed Bahlouli: “Ho trovato un buon gruppo. Le mie condizioni sono ottime, sono a piena disposizione del mister”.