Pordenone, accordo in vista con Gavazzi: annuale con opzione per la stagione successiva

Secondo quanto raccolto da Sky Sport il Pordenone avrebbe trovato l'intesa con il centrocampista Davide Gavazzi per prolungare il contratto in scadenza. Il classe '86 si legherà ai neroverdi per un altro anno con opzione per quello successivo.