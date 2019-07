Pordenone, arriva in prestito Mazzocco via SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo in arrivo per il neo promosso Pordenone. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club friulano avrebbe chiuso con la SPAL l'accordo per l'arrivo in prestito di Davide Mazzocco, centrocampista classe 1995 lo scorso anno al Padova che la società estense ha contrattualizzato con un triennale