Sfida in terra friulana per l'Ascoli, che domani a Udine se la vedrà contro il Pordenone, nel match valido per la 17^ giornata del campionato.

Per l'occasione mister Zanetti può contare su 22 elementi, con tre assenze tutte in difesa: rimango infatti nelle Marche Andreoni, Pucino e Ferigra.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Brosco, D'Elia, Gravillon, Laverone, Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Troiano

ATTACCANTI: Ardemagni, Beretta, Chajia, Da Cruz, Ninkovic, Rosseti, Scamacca.