Pordenone, Barison: "Sul pezzo fin dal primo minuto, tre punti meritati"

Alberto Barison è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match tra Pordenone e Virtus Entella, disputato al "Nereo Rocco" di Trieste e vinto dai neroverdi col punteggio di 2-0: il difensore ha chiuso i conti con un tap-in vincente da distanza ravvicinata dopo la traversa colpita da Tremolada su calcio di punizione.

Finalmente il Pordenone è tornato al successo tra le mura amiche

"La prima partita giocata qui a Trieste col Venezia era stata buona, ma non eravamo riusciti a vincere. Oggi siamo stati sul pezzo fin dal primo minuto e abbiamo meritato i tre punti".

Nel secondo tempo, la rete di Mazzocco vi ha spianato la strada

E' stato bravo a farsi trovare pronto, sono contento per lui: tutta la squadra ha fatto una prestazione di livello, rispondendo al meglio alle richieste del mister".

Sei riuscito anche a trovare il gol: che sensazioni hai provato?

"Bellissima punizione di Tremolada, io sono stato fortunato per il rimpallo: ci ho creduto e ce l'ho fatta a segnare. Sono contento per il gol, le palle inattive sono state un fattore per noi sia nello scorso campionato che in quello attuale: ci sono ottimi battitori come Burrai e Tremolada, è un'arma su cui dobbiamo puntare. La dedica va alla mia ragazza in dolce attesa, a giorni dovrebbe partorire".

Per la salvezza ormai è fatta: testa ai playoff?

"Noi giochiamo sempre per portare a casa i 3 punti, cerchiamo di dare il massimo durante la settimana e nel corso delle partite. Il gruppo è straordinario e molto compatto, oggi lo abbiamo dimostrato. Pensiamo solamente a vincere, vedremo cosa ci riserverà il futuro".

Adesso il calendario vi propone la trasferta sul campo del Perugia

"A Perugia sarà una trasferta difficile contro una squadra molto forte, sarà un'altra battaglia".