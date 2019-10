© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Pordenone Alessandro Bassoli ha commentato il successo sull'Empoli: "Quando non gioco cerco di allenarmi al meglio: sono un professionista e quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto. E' capitato contro due squadre forti, cerco di essere sul pezzo - riporta TuttoPordenone.com -. Era importante vincere: avevamo davanti la prima della classe e ci serviva la vittoria per muovere la classifica e per il nostro morale. In casa ci troviamo bene e i tifosi si sentono tantissimo, ci danno una grande spinta".