© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i calciatori convocati da Tesser per la sfida del Pordenone contro il Benevento. Nessuna novità rispetto alla gara contro il Livorno con Bindi sempre out per infortunio. Questo l’elenco completo:

Portieri: Di Gregorio, Jurczak

Difensori: Almici, Barison, Bassoli, Camporese ,De Agostini, Semenzato, Stefani, Vogliacco, Zanon

Centrocampisti: Burrai, Gavazzi, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Pobega, Zammarini

Attaccanti: Candellone, Chiaretti, Ciurria, Monachello, Strizzolo