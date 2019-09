Pordenone-Benevento, le formazioni ufficiali: Insigne parte in panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luci accese alla “Dacia Arena”, con il Pordenone che, in occasione della 5^ giornata del campionato, affronterà il Benevento.

Sanniti che optano per un maggior turn over rispetto a quanto fa Tesser, che aveva comunque alternato diverse soluzioni nelle prime quattro uscite; Inzaghi lascia in panchina Insigne, Kragl al suo posto, mentre il tandem offensivo è composto da Coda e Armenteros. Rispondono Ciurria e Monachello, con Chieretti a supporto.

Le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Barison, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Chiaretti; Ciurria, Monachello.

Benevento (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Del Pinto, Kragl; Coda, Armenteros.