Pordenone, Berrettoni: "Per la A saranno tutte finali. Noi abbiamo tanta birra nelle gambe"

vedi letture

Emanuele Berrettoni, ds del Pordenone, è stato intervistato dal Messaggero Veneto: "Vincerà chi avrà più birra nelle gambe. E noi contiamo di averne molta. Il nostro desiderio, quello di concludere la stagione in campo, sta per diventare realtà. Decisiva, in ottica serie A, la settimana del big-match di Crotone? No, saranno tutte finali".