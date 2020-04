Pordenone, Berrettoni: "Pronti a giocare altrove per concludere il campionato"

Il dirigente del Pordenone Emanuele Berrettoni si dice pronto a trasferirsi al Sud per concludere la stagione come ipotizzato dal presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Sarebbe giusto finire il campionato e per noi la soluzione di giocare altrove e non al Nord, come proposto da Gravina, potrebbe andare bene. Seguiremo quello che ci dirà di fare la Federazione. - continua Berrettoni a Seriebnews.com - Sicuramente ci saranno dei danni economici provocati da questa emergenza, ma al momento non è possibile fare una stima precisa, dipende anche da come e se si ripartirà. Noi inoltre eravamo in lotta per andare in Serie A, potevamo arrivare ai play-off e giocarcela. Naturalmente lo scenario sarebbe nettamente diverso se invece il campionato non dovesse ripartire”.