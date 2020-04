Pordenone, Berrettoni: "Ripartenza? Mi preoccupa più la condizione mentale che quella fisica"

Il team manager del Pordenone Emanuele Berrettoni dalle colonne del Messaggero Veneto ha parlato delle possibilità di ripresa della Serie B spiegando di sperare che si possa tornare in campo: “L'importante è finire la stagione in corsa e personalmente preferirei si trovasse una soluzione per chiuderla entro l'estate, ma se la situazione generale non lo consentirà sono aperto a ipotesi alternative. - continua Berrettoni - Come ha dichiarato Carlo Ancelotti quello della preparazione è un falso problema, se ci danno il via, anche nel giro di una settimana potremo essere pronti a giocare. Casomai le difficoltà saranno altre perché questo periodo di clausura potrebbe aver inciso a livello mentale, ma sotto il profilo fisico non ho dubbi che ritroveremo tutti in ottime condizioni”.