Pordenone, Berrettoni: "Sul mercato fatto ciò che ci eravamo prefissati. Diaw? Valore aggiunto"

Due giorni dopo la conclusione del mercato Emanuele Berrettoni, club manager del Pordenone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoB.com in merito alle operazioni condotte dal club neroverde: "Possiamo dire di aver fatto tutto quello che ci eravamo prefissarti, a parte un paio di uscite che non siamo riusciti a completare perché i ragazzi non hanno gradito le destinazioni proposte, nel complesso però siamo comunque soddisfatti. Il nostro obiettivo principale era quello di ringiovanire la rosa e penso che ci siamo riusciti portando molti ragazzi diventati di nostra proprietà . Diaw è un profilo importante per questa categoria e per noi sarà un valore aggiunto. La rosa ora è completa e abbiamo anche mantenuto gran parte della squadra che ha fatto molto bene l’anno scorso".