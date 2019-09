Pordenone, Bindi out un mese: venerdì l'operazione al ginocchio

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Un esordio in B subito frenato dal ginocchio sinistro: poca fortuna per il portiere del Pordenone Giacomo Bindi, costretto al forfait a seguito della lesione al menisco mediale del prima citato ginocchio. Come riferisce Il Gazzettino, questo incidente occorso necessiterà di intervento chirurgico, programmato per venerdì ad Abano, poi circa 30 giorni di stop.

Ramarri comunque al sicuro, il giovane Di Gregorio rappresenta una garanzia.