Pordenone, Bocalon è il presente. Chrzanowski il futuro: c'è l'accordo

© foto di Federico De Luca

Mentre Bocalon è un innesto per il presente del Pordenone, quello di Adam Chrzanowski, difensore classe 1999 dal Lechia Gdansk è rivolto al futuro. Il polacco con una breve parentesi nel settore giovanile della Fiorentina arriverà, infatti, in Friuli solo la prossima estate. Pronto per lui un contratto triennale. A riportare la notizia è il quotidiano Tuttosport in edicola oggi.