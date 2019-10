Pordenone, Burrai al 45': "Più facile con l'uomo in più ma bravi noi"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Salvatore Burrai, centrocampista del Pordenone andato in gol contro l'Empoli, al termine dei primi quarantacinque minuti a DAZN ha detto: "Son contento per il gol ma soprattutto perché stiamo vincendo contro una grande squadra. Dobbiamo continuare così. È più facile giocare con un uomo in più ma abbiamo interpretato molto bene la sfida".