Pordenone, Burrai: "Dobbiamo giocare con umiltà, partita dopo partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato uno dei protagonisti della vittoria del Pordenone sul Trapani, con il suo rigore per il momentaneo 2-0, ed i tanti calci piazzati, tra cui il corner che ha propiziato il vantaggio di Camporese. Salvatore Burrai è stato raggiunto a fine partita dai microfoni di DAZN per un commento alla gara:

"Abbiamo fatto una gran partita, con un grande primo tempo. Nella ripresa ci hanno messo in difficoltà, perché loro hanno qualità, un bel palleggio e giocatori di categoria. Nel finale siamo riusciti a gestirla bene, senza rischiare nulla. I miei calci piazzati? So di calciare bene, ma so anche di avere compagni molto forti di testa. Questa è una nostra arma e la dobbiamo sfruttare sempre."

Il Pordenone ora è lanciato verso le zone alte della classifica: "Guardiamo partita per partita, non dobbiamo cambiare assolutamente questa filosofia. Il campionato è molto lungo e difficile, con squadre forti. Dobbiamo giocare con umiltà, partita dopo partita. Ora pensiamo all'Entella senza guardare agli impegni successivi".