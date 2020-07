Pordenone, caccia a uno stadio: Lignano o Trieste? Dipende dalla serie in cui giocherà

Il Pordenone oltre che sul fronte campo, dove è in corsa per l'ultimo posto valido per la promozione in Serie A, è impegnato anche sul fronte stadio. Da un lato la società nervoerde sta cercando di capire quanti soldi servirebbero per la messa a norma per la Serie B dello "Stadio Guido Teghil" di Lignano Sabbiadoro, mentre dall'altro sarebbe alla caccia di un impianto che possa eventualmente ospitare la squadra in Serie A. Secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it il presidente Lovisa avrebbe già ottenuto il benestare del presidente del Friuli Venezia Giulia per giocare allo "Stadio Nereo Rocco" di Trieste in caso di promozione in Serie A.