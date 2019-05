© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità che Pordenone e Torino si accordassero per una ulteriore stagione in prestito in Friuli di Leonardo Candellone. Oltre al ragazzo classe 1997, però, la società neroverde starebbe pensando di mettere a disposizione di Attilio Tesser un'altra punta che conosca bene la Serie B. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino il Pordenone starebbe seguendo tre profili: si tratta di Benjamin Mokulu in uscita dalla Juve U23, Jerry Mbakogu negli ultimi mesi a Padova e Karamoko Cissè oggi al Verona.