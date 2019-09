Pordenone, Camporese: "Voglio disputare un grande campionato"

© foto di Federico Gaetano

Michele Camporese, difensore del Pordenone, commenta così il successo ottenuto contro lo Spezia nell'anticipo di ieri sera. Queste le sue parole raccolte dal sito ufficiale dei Ramarri: "Era una gara importante, anche personalmente: dovevo stare molto attento, riprendere il ritmo della partita dato che non giocavo da molto. Voglio disputare un grande campionato. Più punti facciamo, meglio è, soprattutto a inizio campionato. La vittoria ci dà morale ma dobbiamo migliorare alcuni aspetti. L’infortunio è stato pesante, venivo da due anni molto positivi. Mi ha cambiato molto a livello personale, ho avuto la fortuna di arrivare a Pordenone e voglio rimettermi in gioco.Questo è un gruppo umile, ma comunque consapevole di poter far bene. Possiamo essere una sorpresa ma bisogna ancora fare tanto. Alberto (Barison, ndr) è un bravissimo ragazzo e ha delle qualità molto importanti. Arriva spesso al gol, è un’arma a suo favore, sarà un’annata davvero importante per lui.Non vedevo l’ora di tornare in campo, vorrei dedicare questa vittoria alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina in questi mesi difficili.”