© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Pordenone Leonardo Candellone ha parlato dopo il pareggio di venerdì contro il Frosinone: "Cercavo da tempo questo gol e sono molto contento - riporta Trivenetogoal.it -. Un attaccante ha bisogno del gol: per la squadra e per la fiducia. Siamo stati bravi a reagire al gol subito all’inizio: l’abbiamo ribaltata e potevamo fare anche qualcosa di più. E' comunque una prestazione molto positiva. Sentiamo l’entusiasmo per quello che stiamo facendo, ma pensiamo comunque partita per partita cercando sempre di dare il massimo".