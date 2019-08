Pordenone, carica Tesser: "Giocare sempre, su ogni campo, per far punti"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Attraverso i canali ufficiali del Pordenone, il tecnico dei ramarri Attilio Tesser ha commentato il calendario della formazione friulana, alla prima storica apparizione in Serie B:

"Partenza dura, si comincia subito molto forte, contro una delle candidate alla vittoria finale del campionato. Il Frosinone viene dalla A, noi dalla C: ma dovremo giocare sempre, e su ogni campo, per fare punti. Alla seconda affronteremo un’altra squadra importate come il Pescara. Ma le dobbiamo affrontare tutte prima o poi, quindi va bene così. Giocare in casa due delle prime tre gare dovrà darci una spinta in più per far valere il fattore campo. Mi aspetto subito una bella cornice di pubblico, così da cercare di cominciare bene l’esperienza a Udine. C’era grande curiosità, ora riconcentriamoci sul campo: dobbiamo pensare a noi e a presentarci al meglio a questo primo storico campionato di Serie B".