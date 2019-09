© foto di Federico Gaetano

Lucas Chiaretti ha portato in vantaggio il Pordenone proprio allo scadere del primo tempo, conquistando e trasformando il rigore del momentaneo 2-1. DAZN ha raggiunto il giocatore per un breve commento al 45': "Siamo partiti forse un po' disattenti perché abbiamo accusato un taglio di Galano, lui è molto bravo a fare quello, lo sapevamo ma non siamo riusciti a chiuderlo. E' importante questo atteggiamento, siamo riusciti a ribaltare la partita, ora dobbiamo sistemare due o tre cose, e tornare in campo più forti di prima. Questa partita ha ancora tanto da dire e vogliamo conquistarla".