Pordenone, chiesto Iemmello al Benevento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche il Pordenone, neo promossa in Serie B, su Pietro Iemmello, nell'ultima stagione al Foggia in prestito dal Benevento. Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport il club neroverde avrebbe chiesto proprio ai sanniti il prestito del ragazzo, chiedendo - per altro - che la società del presidente Vigorito possa accollarsi una parte dei debiti. La risposta probabilmente sarà negativa.