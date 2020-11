Pordenone-Chievo 1-1, le pagelle: Musiolik zampata last minute, Viviani ingenuo

Le valutazioni date a Pordenone-Chievo, match finito 1-1.

PORDENONE-CHIEVO 1-1

Marcatori: 61’ Fabbro, 92’ Musiolik

PORDENONE

Perisan 7 – Il portiere neroverde mette i suoi guantoni sul pareggio del Pordenone. Determinante soprattutto nel primo tempo, quando respinge il tentativo ravvicinato di Djordjevic.

Berra 6,5 – L’unico della retroguardia del Pordenone che riesce a tenere in velocità Fabbro, come conferma con una grande chiusura nella ripresa.

Camporese 6 – Prestazione attenta da parte del centrale difensivo, in una partita in cui il Chievo si porta in più occasioni in area avversaria.

Bassoli 6 – Alterna momento di maggiore sofferenza ad altri in cui ha meno lavoro da sbrigare. Nel complesso, prestazione sufficiente.

Vogliacco 5,5 – Si fa sfuggire Fabbro in occasione del vantaggio clivense e spinge poco dalla sua parte. (Dall’85’ Chrzanowski s.v.)

Magnino 6 – Importante per il contributo che dà più in fase difensiva che per i suoi inserimenti in area avversaria. (Dal 77’ Mallamo s.v.)

Calò 5,5 – Fatica ad organizzare la manovra friulana, pressato con continuità dai centrocampisti del Chievo. (Dal 77’ Pasa s.v.)

Misuraca 6 – Accompagna in qualche occasione l’azione offensiva del Pordenone, più dopo che prima dell’intervallo. (Dal 66’ Rossetti 6 – Entra con un buon piglio, concludendo un paio di volte verso la porta)

Ciurria 6,5 – Cresce con il passare dei minuti, servendo a Musiolik il pallone dell’1-1.

Diaw 6 – Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, cresce nella ripresa riuscendo a mettere più volte in difficoltà la difesa gialloblù.

Butic 5,5 – Poco incisivo negli ultimi metri, sia in fase di conclusione che per i suoi assist al compagno di reparto. (Dal 65’ Musiolik 7 – L’uomo della provvidenza, che nel finale regala a Tesser un punto insperato)

CHIEVO

Semper 6 – Si fa trovare sempre pronto durante tutta la gara, per poi alzare bandiera bianca sulla zampata lasta minute di Musiolik.

Mogos 6,5 – Decisamente un fattore sulla corsia di destra, sia per la sua spinta sulla fascia che sul piano difensivo.

Leverbe 6 – Ferma diverse azioni neroverdi, rilanciando verso le punte senza badare troppo all’estetica.

Gigliotti 6 – Solità gara di grande attenzione e incisività, sia nell’area clivense che in quella avversaria.

Renzetti 5,5 – Sfortunato protagonista nell’azione del pareggio, in una partita con meno spunti sulla sinistra rispetto al solito.

Ciciretti 5,5 – Parte da destra per poi convergere, ma senza incidere troppo sulla gara come sarebbe nelle sue corde. (Dal 73’ Canotto 6 – Porta freschezza al Chievo nel finale di gara)

Viviani 5 – Nonostante una prova di grande sostanza e pericolosità offensiva, ha sulla coscienza il pallone perso e trasformato da Musiolik nel pareggio.

Palmiero 6 – Si adatta ad una gara dove serve più la sciabola del fioretto, dando un grande contributo sul piano del pressing sui portatori di palla avversari.

Garritano 6,5 – Meno in evidenza rispetto ad altre gare. Ha il merito, comunque, di dare il là all’azione del vantaggio. (Dall’86’ Giaccherini s.v.)

Fabbro 7 – Raramente viene contenuto dai giocatori avversari. Nella ripresa trova il primo gol stagionale, dopo tanta energia spesa al servizio della squadra. (Dal 76’ Margiotta s.v.)

Djordjevic 6 – Nel primo tempo un super Perisan gli nega il gol. Sfiora il cross di Garritano, poi trasformato nella rete dell’1-0 da Fabbro. (Dall‘86’ De Luca s.v.)