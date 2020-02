vedi letture

Pordenone-ChievoVerona, i convocati di Marcolini: out Di Noia e Ongenda per problemi fisici

Sono 22 i giocatori convocati da Michele Marcolini per la sfida contro il Pordenone. Assenti per squalifica Esposito e Cesar, mentre Ongenda e Di Noia non saranno della sfida per problemi fisici. Questo l’elenco completo:

Portieri: Semper, Pavoni, Nardi

Difensori: Cotali, Renzetti, Vaisanen, Leverbe, Frey, Rigione, Dickmann

Centrocampisti: Obi, Segre, Garritano, Giaccherini, Karamoko, Morsay, Zuelli

Attaccanti: Djordjevic, Meggiorini, Vignato, Ceter, Grubac