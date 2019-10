Pordenone-Cittadella, le formazioni ufficiali: cambiano i trequartisti

© foto di Federico Gaetano

Si alza il sipario sulla "Dacia Arena", che alle 15:00 ospiterà il match di B tra Pordenone e Cittadella.

Moduli speculari per i due tecnici, che scendono in campo con il 4-3-1-2, ma su entrambi i fronti cambiano i trequartisti. Mister Tesser si affida quest'oggi a Gavazzi, comunque spesso visto in quel ruolo, mentre Venturato, per far rifiatare Celar, avanza Luppi con Diaw e inserisce Bussaglia a loro supporto.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese De Agostini; Zammarini, Burrai, Mazzocco; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Bussaglia; Luppi, Diaw.