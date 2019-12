© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

Patrick Ciurria, autore del gol del momentaneo vantaggio del Pordenone sulla Cremonese, ha parlato a fine primo tempo a DAZN:

"Bisogna rimanere compatti, senza lasciare spazio, per poi provare fare male in contropiede. Loro hanno tanta qualità in avanti, dobbiamo rimanere uniti".