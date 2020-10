Pordenone, Ciurria: "C'è consapevolezza dei nostri mezzi. Potremmo divertirci"

Un gran gol, un mancino dal limite dell'area, che per lungo tempo è valso tre punti, ma è stato poi invece un punto solo quello che ha conquistato il Pordenone: la Reggina, infatti, allo scadere ha trovato il 2-2 finale.

Ma Patrick Ciurria è stata una delle note liete del match, e a fine gare è stato questo il suo commento: "Questo è il gol più bello che ho fatto, è vero: e lo dedico a mia sorella, è incita, non vedo l'ora di conoscere il mio nipotino. Come è nato? Butic è stato bravissimo a difendere palla, ha fatto un grande scarico e io potevo solo buttarla dentro: peccato non sia valso i tre punti, ma siamo una squadra forte, abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di livello, che aveva dimostrato tanto nelle partite precedenti. Siamo sulla giusta strada".

Andando poi al suo personalissimo inizio di stagione: "Mi trovo bene sia come trequartista che come attaccante sono a disposizione del mister e della squadra. Diaw? L'intesa c'è, ci stiamo conoscendo ma è un grande giocatore, ha fame e ha iniziato benissimo, credo che ci potremmo togliere delle grandi soddisfazioni".

Testa però alle prossime gare con Monza e Ascoli: "Siamo in fiducia e consapevoli dei nostri mezzi. Se siamo questi, soprattutto quelli del secondo tempo, ci divertiremo".