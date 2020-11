Pordenone, Ciurria dopo il rinnovo: "Ora penso a migliorare a 360° per me e per il gruppo"

Importante rinnovo siglato stamani in casa Pordenone, con Patrick Ciurria che ha prolungato il contratto in essere fino al 2024. Queste le parole dell'attaccante, rilasciate ai canali ufficiali del club, dopo la firma: "Sono orgoglioso di legarmi al Pordenone fino al 2024: ringrazio tutto l’ambiente, società, mister, compagni e tifosi per la fiducia che hanno in me. Un affetto che mi viene dimostrato ogni giorno. La maglia neroverde è diventata una seconda pelle, qui sono veramente di casa. Le scorse tre stagioni, con il superamento anche delle 100 presenze, sono state indimenticabili e storiche: nella prima la cavalcata in Coppa Italia, nella seconda la conquista della promozione (e della Supercoppa), nella scorsa la semifinale playoff. Noi continuiamo a lavorare sodo per continuare questo bellissimo percorso. Con il ChievoVerona abbiamo conquistato un punto prezioso: averlo fatto in rimonta e all’ultimo minuto vuol dire che abbiamo grande carattere. Il mio obiettivo? Quello primario è sempre migliorare a 360 gradi per essere al servizio della squadra, sia come posizione in campo, attaccante o trequartista, che come assistenza ai miei compagni. Cercherò, comunque, di aumentare il mio contributo in zona gol".