Pordenone, Ciurria: "Se tutti faremo il nostro dovere presto potremmo riabbracciarci"

Intervistato da Tuttob.com l'attaccante del Pordenone Patrick Ciurria ha parlato dello stop del campionato a causa dell'emergenza Coronavirus e delle ipotesi di ripartenza: “Vivo chiuso in casa a Pordenone, dobbiamo rispettare le direttive del Governo anche se abbiamo i nostri cari lontani e se tutti faremo il nostro dovere potremo riabbracciarci presto. È la salute di tutti la priorità in questo momento. Quando alla forma mi alleno seguendo il programma dello staff tecnico che ci monitora quotidianamente. Non è facile lavorare a casa, da soli, ma è importante farlo e dobbiamo applicarci tutti al meglio. - continua Ciurria – Qui abbiamo la fortuna di vivere una realtà che ha portato avanti un progetto sportivo importante e serio e il rendimento di quest'anno è il risultato della programmazione e del lavoro quotidiano. Non vediamo l'ora di tornare in campo per conquistare i nostri obiettivi, ma intanto stiamo a casa”.