Il Pordenone va alla caccia di un trequartista nella prossima stagione e punta lo svincolato Lucas Chiaretti, ex Foggia. Il brasiliano però, come riferisce Trivenetogoal.it, vorrebbe tornare in patria dove ha due offerte sul piatto da RedBull Bragantino, che milita in seconda serie, e Centro Sportivo Alagoano (CSA), che milita invece in massima serie.