Pordenone-Cremonese 1-2, le pagelle: Ciofani rapace. Ciurria ci prova, delude Strizzolo

PORDENONE-CREMONESE 2-1

Marcatori: 65'Celar (C), 69'Falasco (P), 89' Ciofani (C)

PORDENONE

Perisan 4,5 - Evidenti gli errori su entrambi i gol della Cremonese. Respinge troppo debolmente e centralmente le conclusioni dalla distanza, permettendo agli avversari semplice tap-in.

Berra 5,5 - Primo tempo in cui sgasa a tutta fascia imponendosi sugli avversari e una ripresa in cui va quasi sempre in difficoltà in marcatura, perdendo spesso il diretto marcatore.

Camporese 6,5 - Si incolla a Strizzolo limitandone di molto il peso offensivo. Guida con autorità l'intero reparto e sceglie in maniera impeccabile i tempi degli interventi.

Barison 6 - Copre ogni spazio in area di rigore e spesso raddoppia in zone di campo non di sua competenza. Sempre attento sui palloni alti.

Falasco 7 - Uomo ovunque della formazione di Tesser, attacca come un forsennato ma non per questo lascia spazi alle iniziative degli avversari. Beffa Volpe dalla distanza, perde il duello fisico con Ciofani in occasione del sorpasso degli avversari.

Magnino 6 - Si disimpegna in maniera efficace nel doppio compito. Spesso si libera sulla destra, mandando in area diversi palloni interessanti. (Dal 69' Gavazzi 5,5 - Raramente salta l'uomo e non crea mai i presupposti per occasioni degne di nota).

Calò 6 - Parte alla grande, tiene la squadra molto alta e fa girare la palla che è una meraviglia. Cala leggermente di rendimento quando il gioco si sporca ed è costretto a compiti più difensivi. (Dal 57' Pasa 6,5 - Recupera un'infinità di palloni e guida bene le ripartenze ribaltando l'azione in maniera efficace).

Scavone 5,5 - Il più in ombra della mediana neroverde, non sfrutta a dovere lo spazio tra le linee degli avversari ed è troppo irruento nei contrasti. (Dall' 86' Rossetti s.v.).

Mallamo 5,5 - Galleggia sulla trequarti provando in tutti i modi ad innescare gli attaccanti ma non riesce a trovare soluzioni all'altezza. Qualche buono spunto ma manca di concretezza, sprecando due buone occasioni nella ripresa. (Dal 56' Musiolik 6 - Bei movimenti e scambia bene con i compagni di reparto. Segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco, quantomeno dubbio).

Ciurria 6,5 - Ogni azione offensiva passa dai suoi piedi, mette in apprensione la difesa avversaria qualunque giocata compia. Meno sostanza sottoporta ma è il faro nell'attacco neroverde orfano di Diaw.

Butic 6 - Inizio scoppiettante, lotta come un leone e si libera più volte per la conclusione. Col passare dei minuti i difensori avversari gli prendono le misure, limitandone la pericolosità. Il palo gli nega la gioia personale su calcio di punizione.

CREMONESE

Volpe 5 - Ha l'attenuante della scarsa visibilità ma non è ammissibile subire gol da quasi quarantametri da un tiro rasoterra. Si riscatta pochi istanti dopo, togliendo dalla porta con un riflesso portentoso una traiettoria insidiosissima di Falasco direttamente da corner.

Zortea 6 - Molto accorto nel primo tempo, nella ripresa si sgancia spesso e volentieri in avanti offrendo diversi palloni interessanti agli attaccanti.

Bianchetti 7 - Un muro, gli avversari gli rimbalzano addosso e non riescono mai a coglierlo di sorpresa. Prova maiuscola del capitano grigiorosso.

Fiordaliso 6 - Bene in fase di copertura ma qualche errore tecnico di troppo che per sua fortuna non diventano letali per la squadra.

Valeri 5,5 - Primo tempo molto timido, costretto bassissimo dalle continue discese del Pordenone dalle sue parti. Molto più propositivo nella ripresa, prova anche un paio di soluzioni personali dalla distanza.

Valzania 6 - Corre come un forsennato ed è fondamentale nei raddoppi di marcatura. Poco lucido in zona offensivo ma il suo impegno è encomiabile.

Castagnetti 6 - Nel primo tempo non riesce a velocizzare la manovra come vorrebbe, molto meglio nella ripresa in cui riesce anche a propiziare il gol del sorpasso con una conclusione dalla distanza.

Ghisolfi 5 - Tanta voglia ma anche tanta confusione, recupera buoni palloni ma poi per fretta li riconsegna agli avversari.

Pinato 6 - Duetta con i compagni in maniera efficace e, specie nella ripresa, spaventa più volte la retroguardia avversaria con le sue sgroppate sulla fascia. (Dall' 87' Bia s.v.).

Buonaiuto 5,5 - Testardo, forse troppo, spesso si va ad infilare nell'imbuto dei difensori avversari sprecando buone transizioni dopo il recupero palla. (Dal 38' Celar 6 - Finisce quasi sempre in off-side, ma per sua fortuna nell'unica occasione in cui ha una buona lettura riesce a timbrare il cartellino portando in vantaggio i suoi).

Strizzolo 5 - Non la vede praticamente mai, Camporese e Barison lo cancellano dal campo. Si limita a sgomitare risultando quasi sempre falloso. (Dal 46' Ciofani 7 - Fatica a trovare spazi in area di rigore e spesso gira al largo in zone di campo non riesce ad incidere. Ha il merito di capitalizzare l'unica occasione che gli capita con una zampata da bomber vero, regalando una vittoria fondamentale alla squadra).