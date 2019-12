Pordenone-Cremonese, le formazioni ufficiali: torna Almici titolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 15 il Pordenone ospiterà la Cremonese e punta alla vittoria in questo periodo denso di partite. I padroni di casa scenderanno in campo con Almici che torna titolare contro la sua ex squadra e con Chiaretti alle spalle di Strizzolo e Ciurria mentre Baroni punterà su Piccolo e Deli alle spalle di Ceravolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PORDENONE (4-3-1-2) Di Gregorio; Almici, Camporese, Bassoli, De Agostini; Zammarini, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. All. Tesser.



CREMONESE (3-4-2-1) Agazzi; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Arini, Gustafson, Migliore; Piccolo, Deli; Ceravolo. All. Baroni.