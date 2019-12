© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha convocato 22 calciatori per la sfida contro il Benevento. Assenti per infortunio Benali, Maxi Lopez, Marrone e Zak. Convocato invece Gigliotti, che nei giorni scorsi si era fermato a livello precauzionale per un affaticamento musolare

Portieri: Cordaz, Figliuzzi, Festa.

Difensori: Curado, Cuomo, Golemic, Gigliotti, Spolli, Bellodi, Gomelt, Mazzotta, Rodio.

Centrocampisti: Mustacchio, Crociata, Barberis, Itrak, Evan’s, Rutten.

Attaccanti: Nalini, Vido, Simy, Messias.