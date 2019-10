Pordenone, De Agostini: "Espulsioni? Non possiamo niente. Solo subirle"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Si torna a parlare, in casa Pordenone, delle espulsioni che i ramarri hanno rimediato contro il Chievo Verona, in una gara comunque pareggiata. Di queste, dalle colonne de Il Gazzettino, ne ha parlato Michele De Agostini: "Preso atto che sulle espulsioni noi non potevamo fare nulla se non subirle, non abbiamo mollato. Ci siamo ricompattati subito, affrontando il secondo tempo con carattere e voglia di lottare su ogni pallone. In questo gruppo c'è voglia di sacrificio. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, e siamo riusciti a prenderci un punto importante, soprattutto perché è arrivato fuori casa".