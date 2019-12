Pordenone, De Agostini: "Felici del 2019, l'obiettivo resta la salvezza"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Michele De Agostini, capitano del Pordenone, dopo la vittoria per 1-0 sulla Cremonese a DAZN:

"Abbiamo chiuso alla grandissima questo 2019. Siamo molto felici del percorso che abbiamo fatto l'anno scorso e che stiamo facendo. Queste immagini belle e positive ce le porteremo sempre dentro. Questo gruppo sa reagire alle difficoltà, come alle sconfitte pesanti, e già c'era capitato in passato: è la nostra forza. Ci stiamo mettendo tutto, anche qualcosa in più, per arrivare alla salvezza che è il nostro obiettivo. Complimenti a tutti, non era facile oggi perché la Cremonese è una squadra forte".

Hai giocato da centrale gli ultimi minuti...

"La fascia mi manca sempre, anche quando capita che in allenamento il mister mi mette al centro inizio a mugugnare, sarà perché siamo vecchietti (ride, ndr). Scherzi a parte, mi metto a disposizione della squadra".

Il rapporto con l'Udinese:

"Si sta creando un bel rapporto, anche lavorativo. Anche oggi nel pubblico credo ci fossero dei tifosi dell'Udinese ed è una cosa molto importante per la nostra Regione. Sotto la maglia ho quella di Batman, sono cresciuto con quel mito".