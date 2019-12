Pordenone, De Agostini: "L'obiettivo resta la salvezza"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Cosenza-Pordenone, il capitano dei ramarri Michele De Agostini ha così analizzato la vittoria per 1-2 del Marulla: "Sapevamo che si doveva soffrire, il Cosenza è comunque una squadra di ottimo livello. Nel nostro soffrire, però, abbiamo dimostrato di voler portare i 3 punti a casa, dato che il nostro percorso in trasferta non era stato esaltante. Giocare fuori casa in questo campionato è molto complicato, forse ci mancava un po' più di convinzione. Questi tre punti sono un traguardo fondamentale per il nostro obiettivo che è la salvezza - afferma con fermezza il capitano neroverde -. Riprenderci il secondo posto? La nostra forza è l'umiltà. Ci piace essere in alto perché ci dà serenità nel nostro lavoro, ma ci guardiamo soprattutto sotto perché siamo dei novellini e dobbiamo mantenere la categoria. Poca pressione aiuta? La società ci chiede di dare il massimo, noi lo stiamo facendo".