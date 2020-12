Pordenone, Diaw decide la sfida: "Finalmente la vittoria, ottimo l'approccio al match"

Sesto gol in campionato per l'attaccante del Pordenone Davide Diaw che, con il suo rigore trasformato al sesto minuto di gioco, ha consentito ai ramarri di sbancare il campo della Virtus Entella: "Sono contento per la vittoria, la cercavamo da un po' e finalmente l'abbiamo trovata- ha detto l'ex Cittadella nel post partita-. In occasione del rigore ho cercato di concentrarmi sul buttare la sfera in rete, è il secondo gol di fila che faccio nei primi minuti del match: vuol dire che approcciamo alle partite nella maniera corretta, non solo per quanto riguarda i miei gol ma anche col Monza avevamo segnato subito. La partita di oggi non è stata semplice, l'Entella non merita la classifica che ha però il calcio a volte è crudele".