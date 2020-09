Pordenone, Diaw si presenta: "Felice di essere qui, la società mi ha voluto fortemente"

Davide Diaw, nuovo attaccante del Pordenone, è stato intervistato dal sito ufficiale del club: "Sono felice di essere qui, la società mi ha voluto fortemente. Negli anni passati ci siamo rincorsi, finalmente adesso ci siamo trovati. Cittadella resterà sempre nel mio cuore, è stata una società importantissima per la mia crescita. Adesso sono felice di essere qui a Pordenone, sono in Friuli vicino a Udine, la mia città".

L'ultimo campionato con la maglia del Cittadella?

"La scorsa stagione è stata fondamentale per me, sono cresciuto come uomo e come giocatore. È stata la mia annata più importante, mi sono affermato come giocatore di serie B".

Il Pordenone da avversario?

"Parecchio fastidiosa come squadra (ride, ndr). Giocarci contro non era facile, la classifica finale non è un caso. È una squadra organizzata, con giocatori forti. Speriamo di fare un altro grande campionato.

Un messaggio ai tifosi?

"Li saluto. Non vedo l'ora di scendere in campo, sono davvero carico".