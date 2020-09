Pordenone, domani giornata decisiva per Diaw del Cittadella. Pronto un quadriennale

Il Pordenone stringe i tempi per Davide Diaw, attaccante del Cittadella, e nella giornata di domani potrebbe andare in scena il vertice decisivo per portare in neroverde il classe ‘92. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che per Diaw sarebbe pronto un contratto per i prossimi quattro anni. Sulla vicenda in giornata era arrivata una conferma anche da parte del direttore sportivo del Cittadella Stefano Marchetti.