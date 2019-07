Pordenone, è l'attacco il reparto sui cui lavorare maggiormente

In tempi non sospetti mister Tesser lo disse, il Pordenone avrebbe cercato un bomber di razza per la prima storica stagione in Serie B. Il DS Lovisa, conquistata la Cadetteria, si è subito messo all'opera, trovando un accordo di massima con il Torino per il rinnovo del prestito di Leonardo Candellone che quindi, salvo sorprese, vestirà di nuovo la maglia neroverdel. Ma necessiterà anche di un altro profilo di esperienza a fianco.

I primi nomi emersi - In principio furono tre profili quelli che parevano essere sondati dal club friulano. Si parlava di Benjamin Mokulu, in uscita dalla Juve U23, Jerry Mbakogu (negli ultimi mesi a Padova) e Karamoko Cissè del Verona, ma queste sembrano essere situazioni tramontate. Sondaggi poi per Riccardo Bocalon e, più defilato, Stefano Scappini.

Il possibile ritorno - Nelle ultime, però, si è fatta viva la pista che porta a un ex, Luca Strizzolo, ora alla Cremonese. Strada comunque non facile quella che porta al classe '92 che potrebbe lasciare la Lombardia solo il prestito.

Il grande sogno - Il nome dei desideri, che a onor del vero è conteso da mezza Serie B, è quello di Pietro Iemmello, di proprietà del Benevento. La concorrenza è folta, e le cifre non per tutte abbordabili.