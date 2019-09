© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci saranno anche gli occhi dei dirigenti dell'Inter sulla Dacia Arena di Udine dove questa sera si è svolta Pordenone-Spezia, anticipo del venerdì per la terza giornata di Serie B. In Friuli, infatti, ha fatto il suo esordio in cadetteria Michele Di Gregorio, estremo difensore oggi al Pordenone, ma di proprietà dei nerazzurri milanesi.