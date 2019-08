© foto di Uff. Stampa Pordenone Calcio

Il Pordenone per la sua prima storica in Serie B punta sul duo offensivo Strizzolo-Ciurria (preferito a Candellone) con Chiaretti a supporto. In mezzo al campo Misuraca e Pobega affiancano il regista Burrai, mentre in difesa Bassoli farà coppia con Barison in mezzo. Nel Frosinone c'è Ciano alle spalle del duo Trotta-Citro, con Paganini mezzala. In difesa Salvi e Beghetto esterni con Brighenti e Ariaudo al centro.

Queste le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Chiaretti; Strizzolo, Ciurria. Allenatore: Attilio Tesser

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori; Ciano; Citro, Trotta. Allenatore: Alessandro Nesta