Pordenone-Frosinone, le formazioni ufficiali: Ciano e Bocalon partono titolari

Il Pordenone per rimontare l'1-0 dell'andata e raggiungere lo Spezia in finale si affida al tandem Ciurria-Bocalon con Gavazzi alle spalle. In difesa rientra De Agostini a sinistra con Vogliacco e Camporese coppia centrale. Fra i ciociari Szyminski prende il posto di Brighenti con Salvi e Beghetto esterni di centrocampo. in avanti out Dionisi con Ciano dal 1° ad affiancare Novakovich. Queste le formazioni ufficiali:

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria, Bocalon. Allenatore: Tesser

Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Maiello, Haas, Rohden, Beghetto; Novakovich, Ciano. Allenatore: Nesta